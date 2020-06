मेडिकल उपकरण लेने के बहाने फर्जीवाड़ा कर बैंक से लिया 36 लाख का लोन



- डॉक्टर के खिलाफ महिधरपुरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

- A case of fraud filed against the doctor at the Mahidharpura police station