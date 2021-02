BRIBE : ऑयल कारोबारी से मांगी 4.50 लाख की रिश्वत, दो रंगे हाथ पकड़े गए



- अहमदाबाद ग्रामिण एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेंज आईजी ऑफिस के एएसआई समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया

- Ahmedabad Rural Anti Corruption Bureau filed a case against three, including ASI of Range IG Office