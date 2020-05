lockdown : सूरत से ट्रक-टेम्पो में गए 400 श्रमिकों को उत्तरप्रदेश में मिला प्रवेश



covid19 in surat - गुजरात से निकलने पर मध्यप्रदेश में रोक दिया गया था, श्रमिकों ने दोनों राज्यों की सरकारों व मीडिया का आभार व्यक्त किया

lockdown: 400 workers entered in truck-tempo from Surat got entry in Uttar Pradesh

covid19 in surat -after start juarny they were stopped in Madhya Pradesh, workers thanked the governments and media