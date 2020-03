GANG RAPE : 41 साल की महिला से फार्म हाउस में सामूहिक बलात्कार



- रिवॉल्वर तान कर दो बच्चों समेत जान से मारने की दी धमकी, प्रेमी समेत दो खिलाफ मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

41-year-old woman gang-raped in farm house surat

- Threatened to kill revolver with life, including two children, case filed against two including lover, one arrested in surat