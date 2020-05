covid19 : लॉक डाउन में गोदाम से 5.18 लाख की भारी मशीनरी चोरी



lockdown in surat - भेस्तान जीआइडीसी में हुई घटना, खिडक़ी की जाली तोड़ कर घुसे चोर

5.18 lakh heavy machinery stolen from warehouse in lock down

lockdown in surat - incident in bhestan gidc, thief broke by breaking window gril