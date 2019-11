OMG : एक करोड़ के जाली नोटों के साथ स्वामीनारायण मंदिर के साधु समेत 5 गिरफ्तार

surat news :

-खेड़ा जिले के अंबाव गांव मंदिर आश्रम में छाप रहे थे दो हजार के नोट, सूरत क्राइम ब्रांच ने मारा छापा

-बड़े पैमाने पर दो हजार के जाली नोट छापकर अर्थतंत्र को खोखला करने के साजिश

- 5 arrested, including sadhus of Swaminarayan temple with fake notes worth one crore

- Two thousand notes were printed in Ambav village temple ashram in Khera district, Surat crime branch struck

Conspiracy to hollow out the economy by printing fake notes of two thousand on a large scale