Blackmarketing : रेमडेसिवीर की कालाबाजारी के आरोप में दो डॉक्टरों समेत पांच और गिरफ्तार

- 'मरीजों के भगवान' का नाम खराब कर रहे ये डॉक्टर...

- इंजेक्शन के तीन बॉक्स बरामद

- नौ सौ रुपए का इंंजेक्शन दस गुना से अधिक कीमत पर बेच रहे थे

- These doctors spoiling the name of 'Lord of patients' ...

- Three boxes of injection recovered

- Nine hundred rupees injections were sold at more than ten times the price