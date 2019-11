Dev Deepawali News; देव दीपावली पर प्रज्ज्वलित हुए 5100 दीपक

नवसारी. दक्षिण गुजरात के सोमनाथ महादेव कहे जाने वाले बिलीमोरा के श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में हर साल देव दीपावली विशेष रूप से मनाई जाती है। मंगलवार को भी मंदिर में एक साथ 5100 दीये प्रज्ज्वलित कर गंगाधर की अराधना की गई।

स्वयंभू है श्री सोमनाथ महादेव मंदिर का शिवलिंग

श्री सोमनाथ महादेव मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। सुबह में भगवान भोलेनाथ की मंत्रोच्चार के साथ शास्त्रोक्त पूजा की गई। साथ ही ओम नम: शिवाय के मंत्र का जाप भी किया गया। सुबह की आरती का सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। शाम को मंदिर के गर्भगृह एवं मंदिर परिसर में 5100 दीये जलाकर देव दीपावली मनाई गई। दिव्य प्रकाश के बीच भक्तों ने सोमनाथ महादेव के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। इस मंदिर में देव दीपावली का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। दीपों की अनोखी दीपावली ने भक्तों में खूब आकर्षण जमाया।

