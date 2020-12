BRIBE : सैलून व मसाज पार्लरों से दीपावली पर मांगी थी 60 हजार की रिश्वत

दो साल बाद दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज

- तब एसीबी ने ट्रेप का पता चलते ही सतर्क हो गए थे पुलिसकर्मी

Two years later, a case was registered against two policemen

- The ACB then alerted the policemen as soon as the trap was detected