आदिनाथ मार्केट व आनंद निवास की पार्टियों के खिलाफ फौजदारी



- दो अलग अलग मामलों में कपड़ा व्यापारियों से 7.13 लाख की धोखाधड़ी

- 7.13 lakh fraud from textile traders in two different cases