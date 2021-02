BANK FRAUD : 31 भूतिया वाहनों पर लिया 7.20 करोड़ का लोन

- यस बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी लोन घोटाले का खुलासा...

- मास्टर माइड इरशान समेत 16 जनों को नामजद कर क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच

- After YES Bank, ICICI Bank also exposed loan scam in surat .

- Crime Branch started investigation by nominating 16 people including Master Mind Irshad pathan