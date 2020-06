तीन नए मामले के साथ वलसाड जिले में 72 हुए पॉजिटिव मरीज

वापी. वलसाड जिले में सोमवार को कोरोना के तीन नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 72 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसमें से 47 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं।

सोमवार को वलसाड तहसील के वलसाड पारडी निवासी 62 वर्षीय महिला, वापी के मोराई निवासी 20 वर्षीय पुरुष तथा चला निवासी 55 वर्षीय पुुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। अब तक पूरे जिले में 2308 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। 2164 लोगों को होम क्वारंटाइन, 104 को सरकारी फेसिलिटी और 40 लोगों को प्राइवेट फेसिलिटी में क्वारंटाइन किया गया है। पूरे जिले में अभी तक 4850 की कोरोना जांच की गई है। जिसमें से 4788 की रिपोर्ट निगेटीव और 72 की पॉजिटिव आई है।

एपी सेन्टर और कंटेनमेन्ट जोन

कोरोना मरीजों के मिलने पर प्रशासन ने कई विस्तारों को एपी सेन्टर और कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया है। इसके अंतर्गत चला के श्याम नगर, कस्टम रोड नं 19, राकेश भाई की चाल को एपी सेन्टर तथा राकेश भाई की चाल की 20 रुम एवं श्रीनाथ वाटर सप्लाई के सभी विस्तार को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया या है। इसके अलावा कस्टम रोड स्थित कंजनजंघा कॉम्प्लेक्स में हिमगंगा अपार्टमेन्ट को एपी सेन्टर तथा कंजनजंघा कॉम्प्लेक्स और हिमगंगा अपार्टमेन्ट के पूरे विस्तार को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा नपा विस्तार के सुथारवाड़ को एपी सेन्टर तथा इस क्षेत्र के चंद्रकांत भाई हटकर के मकान तथा पास के अंडर कंस्ट्रक्सन निर्माण एरिया को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। सभी विस्तारों को सील कर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

https://www.patrika.com/surat-news/corona-positive-elderly-woman-dies-6209206/

https://www.patrika.com/surat-news/quarantined-people-told-the-problem-by-making-the-video-viral-6202281/

Here are some important things to remember that will help you and your family members to fight against #COVID19.



Stay Safe during coronavirus and share this information with others.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/7ZdR03Bxi8