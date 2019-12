Surat News; 84 लाख का अवैध तम्बाकू एवं गुटका जब्त, दो गिरफ्तार

दो टेम्पो में ले जाया जा रहा था माल

1 करोड़, तीन लाख, 94 हजार 880 रुपए का सामान जब्त



Goods were being transported in two tempo

Seized goods worth 1 crore, three lakhs, 94 thousand 880 rupees