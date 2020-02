MURDER : कोचिंग क्लास निकले बारहवीं के छात्र की चाकू मार कर हत्या

MURDER : कोचिंग क्लास से निकले बारहवीं के छात्र की चाकू मार कर हत्या



- उधना क्षेत्र के विष्णुनगर में हुई घटना, अवैध संबंध की आशंका में हत्या

- A student of class XII stabbed to death in surat

- Incident in Vishnunagar of Udhna region, murder in anticipation of relationship