ACCIDENT : खौफनाक हादसे में पार्ले प्वाइंट फ्लाइओवर से सडक़ पर गिरी महिला

ACCIDENT : खौफनाक हादसे में पार्ले प्वाइंट फ्लाइओवर से सडक़ पर गिरी महिला

ACCIDENT IN SURAT PARLE POINT FLY OVER

- टो की जा रही कार की चेन टूटने से हुआ हादसा, रिवर्स आ रही कार मोटरसाइकिल से टकराई, मोटरसाइकिल पर सवार थी महिला, मौके पर ही हुई मौत

- The accident occurred due to the breaking of the towing car chain, the reverse car crashed into the motorcycle, the woman was riding on the motorcycle, died on the spot in surat