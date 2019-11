मित्र की छह साल की बेटी को उठा ले गया युवक

surat news :

- जहांगीरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

- A young man was taken away by a friend's six-year-old daughter

- Jahangirpura police registered a case and started investigation