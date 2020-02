FIRING IN SURAT : फरार कपिल और महेंद्र को सौराष्ट्र से पकड़ा

- अमर ज्वैलर्स में फायरिंग मामला

- पिस्तौल भी बरामद, दोनों को सूरत लाने की कवायद

Absconding Kapil and Mahendra caught from Saurashtra

- Firing case in Amar Jewelers

- Pistol also recovered, exercise to bring both to Surat