MURDER : अपशब्द बोलते थे इसलिए कर दी हत्या

surat news:

- पुलिस पूछताछ में आरोपी किशोर ने दिया बयान

- मोटी बेगमवाड़ी के शुभम मार्केट में व्यापारी की हत्या का मामला

- Accused minor gave statement in police inquiry

- Murder case of businessman tarun sardana in Shubham market of Moti Begumwadi surat

pulis poochhataachh mein aaropee kishor ne diya bayaan

- motee begamavaadee ke shubham maarket mein vyaapaaree kee hatya ka maamala