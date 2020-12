WANTED : आरोपी को लगा कि अब तक तो पुलिस मामले को भूल गई होगी

- उन्नीस साल से वांछित आरोपी उत्तरप्रदेश से पकड़ा गया

- पांडेसरा में तमंचा दिखा कर की थी 26 हजार की लूट

- Accused thought that police would have forgotten the case

- He was robbed of 26 thousand by showing a gun in Pandesara