MOST WANTED ARRESTED : स्टेट मॉनीटरिंग सेल पर हमले का आरोपी गिरफ्तार

- गांजा व शराब तस्करी समेत पांच मामलों में दो साल से पुलिस को थी तलाश

- Police was searching for two years in five cases including cannabis and liquor smuggling