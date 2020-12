duplicate : मोबाइल चोरी का आरोप लगाया फिर पुलिस की धौंस दिखा कर जबरन वसूली

- पुलिसकर्मी बन कर घूम रहा एक गिरफ्तार, दो अन्य फरार

Accused of mobile theft then extortion by showing police bullying

- One arrested as a duplicate policeman in sachin gidc and two others escaped