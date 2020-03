धार्मिक आधार पर भेदभाव का इंचार्ज पुलिस आयुक्त पर लगाया आरोप



- एक सामाजिक संगठन ने दी लिखित शिकायत, इंचार्ज पुलिस आयुक्त ने आरोपों को बेबुनियाद बताया

Accused of Police Commissioner in-charge of discrimination on grounds in surat. A social organization gave a written complaint, the Commissioner of Police in charge described the allegations as baseless