MURDER ACCUSED : शहर में ही था, फिर भी पुलिस को गिरफ्तारी में लगे 22 साल !

पूजा ने पानी पुरी बेचने वाले भगवान सिंह से की थी शादी, कुछ समय बाद ही हुई अनबन और उसने तीन मित्रों के साथ मिलकर कर दी थी हत्या, शव कचरे के डिब्बे में फेंका था, दो उसी समय पकड़े गए थे, भगवानसिंह अभी भी फरार

Pooja married Pani Puri-seller Bhagwan Singh, the marriage took place shortly after and she had committed murder along with three friends, the body was thrown in a garbage can, two were caught at the same time, Bhagwan Singh was still absconding.