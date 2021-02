NO DRUG IN SURAT : बिना डॉक्टर की चिट्ठी के प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर कार्रवाई



- उमरवाड़ा के मेडिकल स्टोर पर फूड एण्ड ड्रग विभाग को साथ लेकर की कार्रवाई

- डमी ग्राहक भेज कर एसओजी ने स्टोर से जब्त की 76 हजार रुपए की नशीली दवाएं

Action taken with the Food and Drug Department at the medical store of Umarwara

SOG seized drugs worth Rs 76,000 from store by sending dummy customers