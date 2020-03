Gujrat Board Exam: बोर्ड परीक्षा में किए गए पुख्ता इंतजाम

गुजरात माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं 5 मार्च से

करीब 600 अध्यापकों की ड््यूटी लगी

पहले दिन परीक्षा केन्द्र एक घंटे पहले खोल दिए जाएंगे



Gujarat Secondary Board examinations from March 5

Duty of about 600 teachers

On the first day, examination centers will be opened an hour before