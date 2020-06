समुद्री तूफान से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट

वलसाड. मौसम विभाग द्वारा दक्षिण गुजरात में समुद्री तूफान आने की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय गांव में अलर्ट जारी किया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गांवों का दौरा कर लोगों को सतर्क रहने की सूचना देने समेत बचाव और राहत के उपायों की भी समीक्षा की।

समुद्री तूफान की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। साथ ही मछली पकडऩे गए लोगों को लौट आने को कहा है। तटीय इलाकों में पुलिस समेत एनडीआरएफ की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने वलसाड के कोसंबा, तिथल, मगोद डूंगरी, पारडी, उमरसाडी सहित कई तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क किया है। संभावित खतरे को देखते हुए उससे निपटने और बचाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा गांव में बोट और तैराकों को भी तैयार रहने को कहा है।

Depression over Arabian Sea moved near latitude 14.2°N and longitude 71.2°E about 310 km southwest of Panjim (Goa). To intensify into a Deep Depression during next 12 hours and intensify further into a Cyclonic Storm over Eastcentral Arabian Sea during the subsequent 24 hours. pic.twitter.com/3L7I4vSpBX