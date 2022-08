ADMISSION : वीएनएसजीयू के मास्टर कोर्स पर मंडराने लगा है खतरा

वीएनएसजीयू VNSGU के विभागों में चल रहे कई मास्टर कोर्सों master course को लेकर अब प्रशासन को चिंतन करने के आवश्यकता आ पड़ी है, क्योंकि इन कोर्सों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। नए शिक्षा सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में यह ही हाल देखने को मिल रहा है। वीएनएसजीयू VNSGU ने अपने मास्टर कोर्सों master course में प्रवेश के लिए जनवरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फिर भी कई पाठ्यक्रमों में गिनती का 15 विद्यार्थियों ने भी प्रवेश नहीं लिया है।

- सीटों के समान संख्या में भी नहीं हुआ पंजीकरण:

एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर , पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च मैथडोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिजम, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएससी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एमए इन होम साइंस और बीए मास कम्युनिकेशन जैसे मास्टर पाठ्यक्रमों master course में सीटों के समान विद्यार्थी मिलना मुश्किल हो गया है। इन पाठ्यक्रमों में गिनती के भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए नहीं मिल रहे हैं।

- 15 विद्यार्थी भी नहीं मिल पाए प्रवेश के लिए:

एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 14, मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर में 10, पोस्ट ग्रेजुएट इन रिसर्च मैथडोलॉजी में 14, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिजम में 12, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 6, एमएससी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 5, एमए इन होम साइंस में 5, बीए इन मास कम्युनिकेशन में 7, एमएससी इन एक्वेटिक बायोलॉजी में 8, एमए इन एचआरएम एंड एलआर में 9, एमए इन कॉम्परेटिव लिटरेचर में 10, मास्टर ऑफ रूरल स्टडी में 11 और पीजी डिप्लोमा इन मॉलिक्युलर एंड बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी में 5 विद्यार्थियों ने ही अब तक प्रवेश लिया है।