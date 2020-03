21 साल बाद पुलिस पहुंची तो सोच में पड़ गया डकैती का वांछित आरोप



- श्रमिकों को बंधक बना कर मिल से लूटे थे 4.70 लाख रुपए

- फरारी के दौरान मुंबई, एमपी में छिप कर रहा सूरत लौटा तो धरा गया

After 21 years, the police arrived, thinking the robbery wanted

4.70 lakh rupees were looted from the mill by taking workers hostage

During the absconding, Mumbai, hiding in MP, was stunned when it returned to Surat.