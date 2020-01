shocking ; आखिर क्यों एक युवक चुराता था सिर्फ महिलाओं के अंडर गारमेंट ?

surat news : women's under-garment theft .

- सूरत के सचिन क्षेत्र में कई दिनों तक चोरी की घटनाओं के बाद आखिरकार लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस की पूछताछ में हुआ महिलाओं के अंडर गारमेंट की चोरी का चौकाने वाला खुलासा। After several days of theft incidents in the Sachin area of Surat, people finally caught the young man red handed and handed him over to the police. The police interrogation revealed the shocking theft of women's under-garment.