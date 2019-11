Dadra Nagar Haveli and Daman-Diu merger; लोकसभा में चर्चा के बाद विलय का रास्ता साफ

दमण. दादरा नगर हवेली और दमण-दीव(संघ राज्यक्षेत्र विलयन)बिल 2019 लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। जहां बिल पास होने बाद इस प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली एवं दमण-दीव होगा। बुधवार सुबह से दमण दीव एवं दानह के लोगों को इस बिल पर चर्चा इंतजार था और शाम करीब पांच बजे यह बिल लोकसभा में आया। दोनों प्रदेशों के सांसदों के साथ केरल,लक्ष्यदीव और पश्चिम बंगाल के सांसदों को इस मु्ददे पर सुनने के बाद लोकसभा स्पीकर ने इस बिल पर वोट करवाया। जहां सर्वसम्मति से सांसदों ने हां बोलकर इस बिल को पास किया है।

संविधान के अनुसार आरक्षण यथावत रहेगा-जी.किशन रेड्डी

केन्द्र गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेडडी ने चर्चा के बाद बताया कि कर्मचारियों के आरक्षण एवं व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। संविधान के आधार पर वैसा ही रहेगा। एसटी सहित अन्य आरक्षण भी संविधान के आधार पर होगा। प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली एवं दमण-दीव होगा। यह प्रस्ताव दोनों संघ प्रदेशों से आया था, वहां के लोगों की मांग थी।

I’ve been informed that Local MP of Daman&Diu,Shri Lalubhai Patel,has given his consent to Govt & Parliament for Merger of both the UT’s.Amendment effecting lives of lacs;has to be unanimously acceptable.Seems like brash move.I endorse a democratic approach through general voting pic.twitter.com/8d17PAsn3l