CHORI : नकदी और जेवरों की चोरी के बाद कार भी ले उड़े



- परवत पाटिया में राजस्थानी कपड़ा व्यापारी के घर चोरी

- सीसीटीवी में कैद हुई घटना, 25 वर्षीय नकाबपोश ने की चोरी

- theft in rajasthani textile trader's house in Parvat Patia

- In CCTV 25-year old masked man capture