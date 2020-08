अजय तोमर होंगे सूरत के नए पुलिस आयुक्त

IPS TRANSFER IN GUJARAT 2020

- गांधीनगर से जारी हुए तबादलों के आदेश में सूरत समेत दक्षिण गुजरात के कई अधिकारी बदले

Several officials of South Gujarat including Surat changed in the order of transfers issued from Gandhinagar