कोरोना काल में चल रही हैं शराब और जुए की महफिलें !



- इच्छापोर पुलिस ने भाठा गांव के एक फ्लैट मे छापा मार कर 11 युवकों को पकड़ा

- Ichhapore police raided a flat in Bhatha village and arrested 11 youths in surat