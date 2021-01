accident : दर्दनाक हादसे के चारों आरोपी चार दिन के रिमांड पर



- चारों आरोपयिों की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका के बारे में पूछताछ

- कीम चौराहे के निकट बेकाबू डंपर के रौंदने से 15 श्रमिकों की मौत का मामला

- Inquiries about the direct and indirect role of the four accused

- Case of death of 15 workers due to uncontrolled dumper trampling near Kim Crossroads