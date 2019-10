Negligence : छत से फेंकी लोहे की सीढ़ी बाइक चालक के सिर पर गिरी

surat news :

- बिना सुरक्षा के मकान की छत से सडक़ पर फेंक रहे थे कबाड़

- दो जनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

An iron ladder thrown from the roof fell on the bike driver's head

- Junk was thrown on the road from the roof of the house without protection

- A case of attempt against two persons for culpable homicide