custodial death : पुलिस हिरासत में एक और युवक की संदिग्ध हालात में मौत



- जुआ खिलवाने की आशंका में पकड़ा, छोडऩे के लिए पुत्र से मांगे 500 रुपए

- पुलिस का दावा मिर्गी का दौरा पडऩे से हुई मौत, परिजनों ने पुलिस को ठहराया जिम्मेदार

Another youth died in police custody under suspicious circumstances in surat

- caught in the fear of gambling, demanded 500 rupees from the son to leave

- Police claim death due to epileptic seizures, family held police responsible