murder : जुआ खेलने के विवाद में एक और युवक की हत्या



- पांडेसरा थाने मे खेलने की रंजिश में हुए झगड़े की दुश्मनी में किया गया था जानलेवा हमला

- In the rivalry of gambling in Pandesara police station, there was a murderous attack in hostility