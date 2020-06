समुद्र किनारे पड़ी थी एन्टी सोनार डिवाइस

वापी. उमरगाम तहसील के देहरी समुद्र किनारे कैप्सूल आकार की चीज देखकर स्थानीय लोग चौंक गए। जब नजदीक पहुंचे तो उस पर डेंजर लिखा देखकर लोगों ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। बाद में पता चला कि यह एन्टी सोनार डिवाइस है।

https://www.youtube.com/watch?v=HtE-VXu9s-E

[#SubmarineWarfare] Are you looking for a cutting-edge #acoustic system to optimize your anti-submarine #warfare capabilities? The answer 👉 BlueScan. https://t.co/J35rbEbtsV #Sonar #BigData #AI pic.twitter.com/ukJilfTIPF