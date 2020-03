Corona Effect: थाने के प्रवेश द्वार पर रख दिया अर्जी बॉक्स

कोरोना वायरस से बचाव

आगन्तुकों को दिए जा रहे मास्क और हाथ पर लगा रहे सेनेटाइजर



Corona virus protection

Masks being given to visitors and hand sanitizers