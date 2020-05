covid19 in surat : आखरी श्रमिक के जाने तक जारी रहेगी वतन भेजने की व्यवस्था - सूरत पुलिस आयुक्त

ockdown in surat

- श्रमिक किसी तरह की हड़बड़ी न मचाए, बारी बारी से सबका नम्बर आएगा

Arrangement to send homeland will continue till the last worker leaves - Surat Police Commissioner Workers should not make any hurry, everyone will get their number in turn