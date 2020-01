Death of children; गुजरात में भी बच्चों के उपचार की व्यवस्थाएं तार-तार, जनता लाचार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के पैमाने पर आज भी देश के कई राज्यों की दशा बहुत अच्छी नहीं

Even today the condition of many states of the country is not very good on the scale of quality education and health