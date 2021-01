GCTOC ACT : अशरफ नागौरी गिरोह पर भी गुजसीटोक लगाया

हरेन पंड्या हत्याकांड व तोगडिय़ा की हत्या साजिश से चर्चा आया था.. - मामला दर्ज कर सूरत पुलिस ने गिरोह के तीन को पकड़ा - शहर के सात थानों में दर्ज हो चुके हैं एक दर्जन गंभीर मामले

Discussion came from Haren Pandya massacre and Togadia's murder plot .. Surat police arrested three gangs by registering a case of gctoc 2015 - A dozen serious cases have been registered in seven police stations of the surat