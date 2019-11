dowry News; दहेज में मांगे 10 लाख रुपए, नहीं लाने पर विवाहिता को किया प्रताडि़त

दहेज के खिलाफ कड़े कानून होने के बावजूद विवाहिताओं को प्रताडि़त करने का सिलसिला थम नहीं रहा

पीडि़ता ने पति समेत 4 ससुराल वालों के खिलाफ दी शिकायत



Despite strict laws against dowry, the process of harassing marriages did not stop.

The victim complained against 4 in-laws including her husband