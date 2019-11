Chhath Puja News; अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को देंगे अघ्र्य

वापी. सूर्योपासना के पर्व छठ पूजा पर शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अघ्र्य दिया जाएगा। इससे पूर्व शुक्रवार को खरना किया गया। इसके तहत सूर्यास्त के पश्चात पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ गुरुवार से हो गई है। वापी एवं आसपास के विस्तारों में बिहार, उत्तर प्रदेश के परिवारों में त्योहार को लेकर बहुत उत्साह का माहौल है। व्रती महिलाओं ने बताया कि पूजा ेक लिए घर पर ही ठेकुआ का विशेष प्रसाद बनाकर सूर्य देव को चढ़ाया जाएगा। पुन: रविवार को उदीयमान सूर्य को अघ्र्य देकर उपासना संपन्न होगी। शुक्रवार को लोगों ने गन्ना, सूप, डलिया, फल समेत पूजा में उपयोगी सामग्री जमकर खरीदी की। गुरुवार से ही छठ व्रत रखने वाले घरों में छठी मईया के लोकगीत शुरू हो गए हैं। महिलाएं सामूहिक रुप से छठ गीत गाते हुए पूजा में जुटी हैं। लोकगीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।

घाटों पर व्यवस्थाएं की गई

छठ पूजा पर नदी और तालाब घाट पर भगवान भास्कर को अघ्र्य दिया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए घाटों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। दमणगंगा तट पर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन, राता तट पर बिहार मित्र मंडल एवं हरिया पार्क में दमणगंगा किनारे नवदुर्गा सेवा ट्रस्ट द्वारा घाट पर रोशनी, टेन्ट, पानी, समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हंै।

वाहनों की कमी

हजारों लोग छठ पूजा के लिए घाटों पर पूरे परिवार के साथ जाते हैं। शाम और सुबह में अघ्र्य देने घाट पर जाने के लिए लोग रिक्शा या तीन पहिया टैम्पो बुक करते हैं। हालत यह है कि वाहन नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर वाहन बुक हो चुके हैं। लोगों की जरूरत देखकर वाहन चालक किराया भी खूब मांग रहे हैं जो देकर लोग वाहनों की बुकिंग पक्की कर रहे हैं।

