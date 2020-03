CUSTODIAL DEATH : अस्थमा से पीडि़त युवक की पुलिस हिरासत में मौत

CUSTODIAL DEATH IN SURAT

- घर की चौखट पर रंग खेलने के लेकर दो पक्षों में हुई थी मारपीट

- सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को लॉकअप में डाल दिया

- परिजनों ने मौत के लिए पांडेसरा पुलिस की ठहराया जिम्मेदार

Asthma patient dies in police custody at pandesarea surat

- There was a fight in two sides about playing colors on the door frame

- On receiving the information, the police put both the parties in lockup

- Family responsible for death of Pandesara police