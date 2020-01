Navsari murder News; रुपयों के लेन-देन में ज्योतिषी की हत्या

हत्या के बाद दफनाए गए शव को बाहर निकाल पुलिस ने शुरू की जांच

दोनों हत्यारे ज्योतिषी दोस्त गिरफ्तार



Police started investigation to find out the dead body after the murder

Both killer astrologer friends arrested