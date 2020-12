दो करोड़ की लूट के आरोपी को एटीएस ने सूरत से दबोचा

- चिखली में गोल्ड लोन ब्रांच में की थी लूट - तीन साल से था फरार..

- Was robbed in Gold Loan Branch in Chikhali navsari

- Was absconding for three years ..