पारसियों की अंत्येष्टी को लेकर अफवाह फैलाने का प्रयास



- पंचायत को हाईकोर्ट का फर्जी पत्र भेजा और सोशल मीडिया में किया वायरल

- sent fake letter of high court to panchayat and viral on social media