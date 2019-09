Tuberclosis News; बेहतरीन कार्य पर मिला पुरस्कार

दमण. दमण-दीव में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण (Tuberculosis control) के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य के लिए यूटी स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय( Ministry of Health and Family Welfare)द्वारा टी.बी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यह पुरस्कार सौपा गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने यह पुरस्कार स्टेट टीबी अधिकारी डॉ.शालिन भारद्वाज को सौपा। दमण-दीव एवं दानह के प्रशासक प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सचिव ए.मुथम्मा और मिशन निदेशक गुरप्रीत सिंह, स्वास्थ्य निदेशक डॉ.वी.के.दास के नेतृत्व में क्षय रोग को नियंत्रण करने के लिए काम किया जा रहा है।

क्षय रोग नियंत्रण विभाग ने बताया कि दमण-दीव में टीबी के लगभग 400 रोगी हैं, जिनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की और से उनको निशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। इसके साथ रोगी पौष्टिक खाद्य वस्तुएं उपयोग कर सकें, उनके लिए प्रतिमाह 500 रुपए उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं। दमण-दीव में निजी अस्पताल में जांच के बाद टीबी के रोग सरकारी अस्पताल में आते हंै जहां उनको आवश्यक सुविधाएं तथा दवाइयां दी जाती हैं। दमण में कच्चीगांव स्वास्थ्य केन्द्र और टीबी वैन में क्षय रोग की टेस्टिंग की जाती है। जिस व्यक्ति को टीबी हैै उसके परिवार के सदस्यों की भी जांच की जाती है। श्रमयोगी योजना में एक टीबी वैन भी है जो औद्योगिक विस्तारों में जाकर श्रमिक वर्ग में टीबी की जांच करती है। दिल्ली में आयोजित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान शुरू करते हुए श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेशों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूटी में पुडीचेरी और दमण दीव को पुरस्कार मिला है।

