Surat/ सहकारी मंडली में 66 लाख का गबन करने वाले लिपिक की जमानत याचिका नामंजूर

सूरत। कुंभरिया विविध कार्यकारी सहकारी मंडली में हुए 66 लाख रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार मंडली के लिपिक की नियमित जमानत याचिका बुधवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।

कुंभारिया गांव गुंडी फलिया निवासी अभियुक्त नीलेश रमेश पटेल कुंभारिया विविध कार्यकारी सहकारी मंडली में लिपिक था, जिसका फायदा उठाते हुए उसने वर्ष 2017 से 2020 के दौरान किसान सभासदों के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके हिस्से का खेती के लिए जरूरी माल अन्य को बेच दिया और 66 लाख रुपए का गबन किया। मामला सामने आने के बाद सभासदों ने लिपिक और मंडली के सचिव के खिलाफ पुणा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिपिक नीलेश को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में कैद नीलेश ने कोर्ट जमानत याचिका दायर की थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने लोक अभियोजक किशोर रेवलिया की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका नामंजूर कर दी।





Bail plea of clerk who embezzled Rs 66 lakh in co-operative society rejected